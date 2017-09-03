Хотите арендовать виртуальный сервер VPS? Вы мыслите в правильном русле, ведь именно сегодня мы предлагаем вам опробовать наш новый VDS хостинг, который отличается особенным подходом к каждому клиенту. Здесь вы сможете найти:

Высокоустойчивый скоростный VDS/VPS хостинг для самых разнообразных нужд

Большой выбор тарифов с низкими ценами

Бесплатную панель управления

Базовое администрирование

Неограниченный трафик

Полный контроль над заказанной услугой

И многое-многое другое



Это далеко не все плюсы нашего сервиса, здесь же стоит отметить и тот факт, что все сервера размещаются на высокопроизводительных sdd-жестких дисках, которые обеспечат отличную отдачу, аптайм, а также быстродействие ваших проектов. Кстати говоря, не так важно, что вы планируете разместить, наш хостинг выдержит любую нагрузку. Будь то это будет небольшой личный сайт, многомиллионный проект, или даже игровой сервер – под каждый конкретный случай мы найдем оптимальное решение.

Недорогой VPS хостинг с отличной производительностью

Вы действительно можете самолично убедиться, что соотношение цена/качество здесь максимально возможные. Мы подбирали цены исходя из окупаемости оборудования, которое, на минуточку, находится в самом центре Европы – в Нидерландах. Это гарантирует, что все ваши данные будут находиться в безопасности. Кстати говоря, благодаря законодательству этих самых Нидерландов наш хостинг выступает как один из самых лояльных к тематикам хостингов. С нами у вас будет намного больше возможностей относительно размещения сайтов определенных тематик, в то время как в других сервисах этот аспект грубо ограничен. Нельзя забывать и о том, что наши VPS сервера отличаются действительно большой стабильностью, однако даже если учесть тот маловероятный факт, что вы столкнетесь с какими-либо проблемами во время эксплуатации, то мы должны вас заверить: все наши сервера круглосуточно поддерживаются квалифицированными специалистами, к которым, кстати, вы можете обратиться в любое время дня и ночи.

Разнообразность тарифов

Вы действительно сможете найти себе подходящее оборудование из многочисленных тарифов. Что еще более важно, вам не придется тратить на это много времени, всего за пару кликов вы сможете приобрести нужный, и впоследствии повысить его, в случае, если вам понадобиться более мощное оборудование. Кстати говоря, к каждому из этих тарифов предусмотрены скидки. Так, оплатив аренду сразу за 3 месяца, вы получите скидку целых 5%. За 6 месяцев – скидка будет равна 10%, а при покупке года вы получайте скидку в 15%.

Что же, мы крайне не советуем вам медлить, выбирая НАС вы выбираете профессионализм. Благодаря которому, ваши проекты непременно начнут прогрессировать. Вы не будете заняты решением каких-то маловажных, отвлекающих от основной работы, проблем. Мы это полностью берем на себя. Переходите на prohoster.info – работайте с профессионалами.