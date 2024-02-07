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11 минут геймплея, финальный трейлер и демоверсия из двух частей: Square Enix устроила новую демонстрацию Final Fantasy VII Rebirth

Издатель и разработчик Square Enix в рамках специального выпуска State of Play, прошедшего в ночь на 7 февраля, устроил новый показ японской ролевой игры Final Fantasy VII Rebirth — второго эпизода ремейка культовой Final Fantasy VII. Источник изображения: Square Enix
Источник: 3dnews.ru

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