11 минут геймплея, финальный трейлер и демоверсия из двух частей: Square Enix устроила новую демонстрацию Final Fantasy VII Rebirth

Издатель и разработчик Square Enix в рамках специального выпуска State of Play, прошедшего в ночь на 7 февраля, устроил новый показ японской ролевой игры Final Fantasy VII Rebirth — второго эпизода ремейка культовой Final Fantasy VII. Источник изображения: Square Enix

Источник: 3dnews.ru