12 марта состоятся детско-юношеские соревнования по Linux

12 марта 2023 стартуют ежегодные детско-юношеские соревнования Linux-skills, которые пройдут в рамках фестиваля технического творчества «ТехноКакТУС 2023». На соревнованиях участникам предстоит переехать с MS Windows на Linux, сохранив все документы, установить программы, настроить окружение, выполнить настройку локальной сети.

Регистрация открыта и продлится до 5 марта 2023 года включительно. Отборочный этап пройдёт онлайн с 12 марта по 24 марта 2023 года. Финал состоится с 3 по 9 апреля 2023. Соревнования пройдут в двух номинациях — Alt-skills и Calculate-skills, в трех возрастных категориях: 10-13 лет, 14-17 лет, 18-22 лет. Рабочие дистрибутивы: Calculate Linux и Simply Linux. По желанию, образовательные учреждения могут стать опорными площадками и принять очный этап региона на своей базе. Для этого необходимо связаться с организаторами.



Источник: opennet.ru