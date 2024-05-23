153 Эбайт за год: поставки ленточных картриджей снова побили рекорды

Спрос на ленточные картриджи в 2023 году достиг рекордного значения — отгрузки составили приблизительно 152,9 Эбайт (со сжатием). Это на 3,14 % больше по сравнению с 2022 годом, о чём, как сообщает ресурс StorageNewsletter, свидетельствуют данные отчётов участников консорциума LTO — компаний HPE, IBM и Quantum. Отмечается, что рост спроса на ленточные хранилища обусловлен в том числе быстрым увеличением объёмов генерируемых данных на фоне стремительного развития систем ИИ. Из-за этого гиперскейлеры и корпорации расширяют свои инфраструктуры хранения. Исследования указывают на то, что при хранении «холодных» данных ленточные накопители оказываются дешевле и намного экологичнее традиционных HDD.

Источник: 3dnews.ru