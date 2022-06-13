18-19 июня состоится онлайн-конференция разработчиков открытого ПО — Админка 2022

18-19 июня пройдёт онлайн-конференция «Админка» для разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом. Мероприятие открытое, некоммерческое и бесплатное. Для участия необходима предварительная регистрация.

На конференции планируют обсудить изменения и тенденции в разработке открытого ПО после 24 февраля, появление протестного программного обеспечения (Protestware), перспективы внедрения открытого ПО в организациях, открытые решения для сохранения конфиденциальности, защиту своих прав на открытый проект, решения для оценки уровня цензуры и связности сети, применение платформы для децентрализованных сайтов zeronet-conservancy, VPN Amnezia и создание алгоритмической музыки в Tidal Cycles.



Источник: opennet.ru