18 мая в Москве состоится конференция Firebird Conf 2023

18 мая в Москве пройдет конференция Firebird Conf 2023, посвящённая СУБД Firebird. Мероприятие пройдёт в отеле «Radisson Blu Olympiyskiy Hotel». В программе конференции запланированы три секции с докладами от разработчиков Firebird, дискуссии, а также фуршет и вечерняя программа. Для посещения требуется предварительная регистрация (стоимость участия — 1000 руб., для студентов и преподавателей — бесплатно). Заявки на доклады принимаются до 10 апреля.

Среди докладчиков:

Дмитрий Еманов — координатор проекта FirebirdSQL, архитектор СУБД Ред База Данных;

Николай Самофатов — ведущий разработчик СУБД Firebird и СУБД Ред База Данных;

Александр Пешков — ведущий разработчик Firebird Foundation;

Роман Симаков — архитектор СУБД Ред База Данных, директор департамента развития системных продуктов РЕД СОФТ.

Источник: opennet.ru