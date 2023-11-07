20 лет проекту Inkscape

6 ноября проекту Inkscape (свободный редактор векторной графики) исполнилось 20 лет.
Осенью 2003 года четверо активных участников проекта Sodipodi не смогли договориться с его основателем, Лаурисом Каплински, по целому ряду технических и организационных вопросов и форкнули оригинал. На старте они поставили себе следующие задачи:
- Полная поддержка SVG
- Компактное ядро на C++, обвешанное расширениями (по образцу Mozilla Firebird)
- Интерфейс на GTK, следование стандартам GNOME HIG
- Открытый процесс разработки, где приветствуются эксперименты
- Удаление мертвого кода
По прошествии 20 лет можно сказать, что цели частично выполнены, а частично — пересмотрены. Проект больше не фокусируется на полной поддержке SVG (сам стандарт за это время по сути попал под контроль разработчиков браузеров), ядро на C++ оказалось не таким уж и компактным, а GNOME HIG и вовсе не тот, каким был в 2003 году.
Однако создателям проекта действительно удалось сделать успешный проект, развиваемый обществом. За это время свой вклад в его развитие внесли почти 700 человек. Это не только код, но и дизайн интерфейса, локализация, поддержка сайта, менеджмент инфраструктуры, создание промо-роликов к релизам и многое другое. Более того, проекту удалось невиданное: автор самой популярной книги о программе, Тавмжонг Ба, около десяти лет назад переквалифицировался из технического писателя в активного разработчика программы. Ты тоже так можешь, регистрант!
Последние два года работа активных программистов частично оплачивается пожертвованиями, сделанными сообществом. Прямо сейчас команда готовит обновление актуальной версии (1.3) с исправлением ошибок. Кроме того, идет работа над версией 1.4, основным новшеством которой будет порт на GTK4. Но не забыта и главная боль дизайнеров-полиграфистов: прямо сейчас Мартин Оуэнс небезуспешно работает над полноценной поддержкой CMYK (недавнее видео по теме).
Источник: linux.org.ru