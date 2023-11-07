20 лет проекту Inkscape

6 ноября проекту Inkscape (свободный редактор векторной графики) исполнилось 20 лет.

Осенью 2003 года четверо активных участников проекта Sodipodi не смогли договориться с его основателем, Лаурисом Каплински, по целому ряду технических и организационных вопросов и форкнули оригинал. На старте они поставили себе следующие задачи:

Полная поддержка SVG

Компактное ядро на C++, обвешанное расширениями (по образцу Mozilla Firebird)

Интерфейс на GTK, следование стандартам GNOME HIG

Открытый процесс разработки, где приветствуются эксперименты

Удаление мертвого кода

По прошествии 20 лет можно сказать, что цели частично выполнены, а частично — пересмотрены. Проект больше не фокусируется на полной поддержке SVG (сам стандарт за это время по сути попал под контроль разработчиков браузеров), ядро на C++ оказалось не таким уж и компактным, а GNOME HIG и вовсе не тот, каким был в 2003 году.

Однако создателям проекта действительно удалось сделать успешный проект, развиваемый обществом. За это время свой вклад в его развитие внесли почти 700 человек. Это не только код, но и дизайн интерфейса, локализация, поддержка сайта, менеджмент инфраструктуры, создание промо-роликов к релизам и многое другое. Более того, проекту удалось невиданное: автор самой популярной книги о программе, Тавмжонг Ба, около десяти лет назад переквалифицировался из технического писателя в активного разработчика программы. Ты тоже так можешь, регистрант!

Последние два года работа активных программистов частично оплачивается пожертвованиями, сделанными сообществом. Прямо сейчас команда готовит обновление актуальной версии (1.3) с исправлением ошибок. Кроме того, идет работа над версией 1.4, основным новшеством которой будет порт на GTK4. Но не забыта и главная боль дизайнеров-полиграфистов: прямо сейчас Мартин Оуэнс небезуспешно работает над полноценной поддержкой CMYK (недавнее видео по теме).

Источник: linux.org.ru