240 млн компьютеров отправятся на свалку после завершения поддержки Windows 10

Операционная систем Windows 10 стремительно приближается к концу своей жизни. Microsoft планирует прекратить её поддержку в октябре 2025 года. Результатом этого события может оказаться значительный рост электронных отходов — миллионы ПК превратятся в мусор, так как их нельзя будет обновить до Windows 11. Источник изображения: Siliconangle

Источник: 3dnews.ru