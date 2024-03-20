26 марта в России дебютируют смартфоны realme 12 Pro и 12 Pro+ — старший выделяется перископическим объективом

Компания realme объявила о предстоящем старте продаж в России новой серии смартфонов realme 12 Pro, намеченном 26 марта. Серия будет представлена моделями 12 Pro и 12 Pro+, которые могут похвастаться широкими возможностями для фото и видеосъёмки, а также оригинальным внешним обликом, вдохновлённым дизайном премиальных наручных часов. Старшая модель, realme 12 Pro+, получила перископический телеобъектив с сенсором OmniVision OV64B размером 1/2″, а также флагманскую основную камеру с сенсором Sony IMX890 OIS и камеру со сверхширокоугольной оптикой. В свою очередь, смартфон realme 12 Pro оснащён телеобъективом с сенсором Sony IMX709, основной камерой на базе датчика Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения и такой же камерой со сверхширокоугольной оптикой, как у 12 Pro+. Оригинальный дизайн новинок, изготовленных с использованием премиальных материалов, был вдохновлён наручными часами престижных швейцарских брендов.

Источник: 3dnews.ru