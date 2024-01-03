30 лет проекту Blender

2 января 2024 года свободному пакету 3D-моделирования и анимации Blender исполнилось 30 лет.

Blender разрабатывался как собственное приложение голландской анимационной студии NeoGeo. Разработка официально стартовала 2 января 1994 года, версия 1.00 была выпущена год спустя.

Впоследствии студия прекратила свое существование, а разработка в июне 1998 года была перенесена в новую компанию, Not a Number Technologies (NaN). В 2002 году компания разорилась, после чего ее сооснователь и оригинальный разработчик программы Тон Роозендаал основал НКО Blender Foundation и с помощью сообщества собрал 100 тысяч евро на освобождение исходного кода программы. С этого момента Blender развивается как свободный проект.

За годы существования проекту удалось создать впечатляющую финансово устойчивую экосистему, в которой находится место платным курсам, дополнениям, заказной разработке, интеграциям с коммерческими решениями.

В настоящее время над Blender и свободными кинопроектами Blender Studio, работает несколько десятков человек на зарплате. Их работа оплачивается благодаря пожертвованиям как частных лиц, так и корпораций, среди которых Microsoft, Adobe, NVidia, AMD, Intel, Meta и другие.

Ко дню рождения сообщество сделало подарок Фонду и в течение декабря сделало более 10 тысяч частных пожертвований в фонд финансирования разработки.

Источник: linux.org.ru