31 год назад создан язык программирования Ruby.

23 февраля 1993 года появился Ruby — динамический, рефлективный, интерпретируемый высокоуровневый язык программирования. Язык обладает независимой от операционной системы реализацией многопоточности, сильной динамической типизацией, сборщиком мусора и многими другими возможностям. По особенностям синтаксиса он близок к языкам Perl и Eiffel, по объектно-ориентированному подходу — к Smalltalk.

Также некоторые черты языка взяты из Python, Lisp, Dylan и Клу. Кроссплатформенная реализация интерпретатора языка является полностью свободной.

Источник: linux.org.ru