37,6 тыс. гигабайт в секунду — новый рекорд скорости передачи данных по обычному оптоволоконному кабелю

Исследователи из Астонского университета достигли рекордной скорости передачи данных в 301 Тбит/с с использованием стандартного волоконно-оптического кабеля — её удалось достичь благодаря использованию новых диапазонов длин волн, не применявшихся ранее в волоконно-оптических системах. Источник изображения: unsplash.com

Источник: 3dnews.ru