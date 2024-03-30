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37,6 тыс. гигабайт в секунду — новый рекорд скорости передачи данных по обычному оптоволоконному кабелю

Исследователи из Астонского университета достигли рекордной скорости передачи данных в 301 Тбит/с с использованием стандартного волоконно-оптического кабеля — её удалось достичь благодаря использованию новых диапазонов длин волн, не применявшихся ранее в волоконно-оптических системах. Источник изображения: unsplash.com
Источник: 3dnews.ru

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