5 ГВт уже есть, ещё 2,5 ГВт на подходе: Microsoft стремительно наращивает ёмкость ЦОД и скупает ИИ-ускорители

Microsoft вынашивает масштабные планы для рынка дата-центров. Согласно закрытым документам, поступившим в распоряжение Business Insider, компания связывает наращивание активности с бумом ИИ-технологий и намерена кратно увеличить ёмкость своих новых ЦОД ещё до конца текущего календарного года. С июля 2023 года (начала текущего фискального года), Microsoft ввела в эксплуатацию новые ЦОД на 500 МВт. Судя по попавшим в руки журналистов документам команды Microsoft Cloud Operations and Innovation, в I половине текущего фискального года общая ёмкость ЦОД Microsoft преодолела отметку 5 ГВт.

Источник: 3dnews.ru