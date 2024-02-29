6 марта состоятся детско-юношеские соревнования Linux-skills

Открыта регистрация на детско-юношеские соревнования по Linux — «Linux-skills», которые пройдут в рамках фестиваля технического творчества «ТехноКакТУС». Соревнования проводятся в двух номинациях: Alt-skills (ALT Linux) и Calculate-skills (Calculate Linux), в трёх возрастных группах: 10-13 лет, 14-17 лет, 18-22 лет.

С 6 по 10 марта 2024 года пройдёт отборочный этап, на котором участники пройдут тестирования. C 25 марта по 1 апреля 2024 года состоится финал — участникам будет предоставлен доступ к виртуальному стенду, на котором нужно будет настроить сеть и перевести рабочие станции с ОС MS Windows на Linux, после чего выполнить настройку Linux.

В соревнованиях используются дистрибутивы Simply Linux и Calculate Linux, а также OpenWRT на маршрутизаторе. Финал пройдёт на опорных площадках в Москве, Московской области (Щёлково) и Санкт-Петербурге. По согласованию с организаторами, желающие могут самостоятельно организовать опорную площадку в своём городе для проведения финала.



Источник: opennet.ru