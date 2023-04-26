67% публичных серверов Apache Superset используют ключ доступа из примера настроек

Исследователи из компании Horizon3 обратили внимание на проблемы с безопасностью в большинстве установок платформы анализа и визуализации данных Apache Superset. На 2124 из 3176 изученных публичных серверов с Apache Superset выявлено использование типового ключа шифрования, указанного по умолчанию в примере файла конфигурации. Данный ключ используется в Python-библиотеке Flask для генерации сессионных Cookie, что позволяет знающему ключ атакующему сформировать фиктивные параметры сеанса, подключиться к web-интерфейсу Apache Superset и загрузить данные из привязанных БД или организовать выполнение кода с правами Apache Superset.

Интересно, что изначально исследователи сообщили разработчикам о проблеме ещё в 2021 году, после чего в выпуске Apache Superset 1.4.1, сформированном в январе 2022 года, значение параметра SECRET_KEY было заменено на строку «CHANGE_ME_TO_A_COMPLEX_RANDOM_SECRET», в код была добавлена проверка, при наличии данного значения выводящая в лог предупреждение.

В феврале этого года исследователи решили повторить сканирование уязвимых систем и столкнулись с тем, что на предупреждение мало кто обращает внимание и 67% серверов Apache Superset по-прежнему продолжают применять ключи из примеров конфигурации, шаблонов развёртывания или документации. При этом среди организаций, использующих ключи по умолчанию, оказались некоторые крупные компании, университеты и госучреждения.

Указание рабочего ключа в примере конфигурации теперь воспринято как уязвимость (CVE-2023-27524), которая устранена в выпуске Apache Superset 2.1 через вывод ошибки, блокирующей запуск платформы при использовании указанного в примере ключа (учитывается только ключ, указанный в примере конфигурации актуальной версии, старые типовые ключи и ключи из шаблонов и документации не блокируются). Для проверки наличия уязвимости по сети предложен специальный скрипт.