7-Zip 24.05

После пяти месяцев разработки состоялся выпуск 24.05 библиотеки и консольной утилиты 7-Zip, написанных на языках C и C++ и предназначенных для работы с архивами в формате 7z и многих других.

Список изменений:

поддержка распаковки архивов в формате ZSTD (собственная реализация, ~115 KB);

поддержка распаковки архивов ZIP, SquashFS и RPM, использующих сжатие ZSTD;

поддержка быстрого алгоритма хэширования XXH64;

поддержка распаковки архивов RAR созданных со словарём более 4 GB (RAR 7.00);

поддержка распаковки архивов DMG, использующих сжатие XZ;

поддержка распаковки NTFS образов с размеров кластера более 64 KB;

поддержка распаковки MBR и GDP образов с размеров сектора более 4 KB;

увеличение производительности распаковки архивов rar, cab, wim, zip и gz;

увеличение производительности вычисления хэш-сумм CRC-32, CRC-64 и Blake2sp;

исправлена ошибка создания многотомных архивов в некоторых случаях;

добавлен новый фильтр фильтр RISCV;

добавлен ключ -smemx{size}g для установки допустимого лимита использования памяти при распаковке архивов RAR;

добавлен ключ -slmu для отображения временных меток в формате UTC вместо локальных;

добавлен ключ -myv={MMNN} для установки версии совместимости декодера при создании 7z-архива;

добавлен ключ -myfa={FilterID} для использования указанного метода фильтрации при создании 7z-архива;

добавлен ключ -myfd={FilterID} для запрета использования указанного метода фильтрации при создании 7z-архива;

другие изменения и исправления ошибок.

Источник: linux.org.ru