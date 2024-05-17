7-Zip 24.05

После пяти месяцев разработки состоялся выпуск 24.05 библиотеки и консольной утилиты 7-Zip, написанных на языках C и C++ и предназначенных для работы с архивами в формате 7z и многих других.
Список изменений:
- поддержка распаковки архивов в формате ZSTD (собственная реализация, ~115 KB);
- поддержка распаковки архивов ZIP, SquashFS и RPM, использующих сжатие ZSTD;
- поддержка быстрого алгоритма хэширования XXH64;
- поддержка распаковки архивов RAR созданных со словарём более 4 GB (RAR 7.00);
- поддержка распаковки архивов DMG, использующих сжатие XZ;
- поддержка распаковки NTFS образов с размеров кластера более 64 KB;
- поддержка распаковки MBR и GDP образов с размеров сектора более 4 KB;
- увеличение производительности распаковки архивов rar, cab, wim, zip и gz;
- увеличение производительности вычисления хэш-сумм CRC-32, CRC-64 и Blake2sp;
- исправлена ошибка создания многотомных архивов в некоторых случаях;
- добавлен новый фильтр фильтр RISCV;
- добавлен ключ -smemx{size}g для установки допустимого лимита использования памяти при распаковке архивов RAR;
- добавлен ключ -slmu для отображения временных меток в формате UTC вместо локальных;
- добавлен ключ -myv={MMNN} для установки версии совместимости декодера при создании 7z-архива;
- добавлен ключ -myfa={FilterID} для использования указанного метода фильтрации при создании 7z-архива;
- добавлен ключ -myfd={FilterID} для запрета использования указанного метода фильтрации при создании 7z-архива;
- другие изменения и исправления ошибок.
Источник: linux.org.ru