Acer, ASUS и HP представили свежие Chromebook Plus, у которых ещё больше ИИ-функций от Google

Прошлой осенью Google анонсировала Chromebook Plus — переосмысленные хромбуки с функциями ИИ и повышенной производительностью. Сегодня компания представила ряд новых ИИ-функций, которые будут включены в спецификацию Chromebook Plus. Партнёры Google в области аппаратного обеспечения уже предлагают новые модели устройств, адаптированные для ИИ. Многие из них поставляются с годовым тарифным планом Gemini Advanced от Google за $20 в месяц. Источник изображений: engadget.com

Источник: 3dnews.ru