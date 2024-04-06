Acer поделилась подробностями об огромном 49-дюймовом изогнутом игровом мониторе Predator X49 X

Компания Acer сообщила подробности о своём огромном 48,9-дюймовом игровом мониторе Predator X49 X с изогнутым OLED-экраном. О том, что компания собирается выпустить эту модель, стало известно ещё в декабре прошлого года, но технические характеристики производитель сообщил только сейчас. Источник изображений: Acer

Источник: 3dnews.ru