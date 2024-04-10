Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios Neo 14 и Nitro 16 на чипах Meteor Lake и Raptor Lake Refresh

Компания Acer представила игровой ноутбук Predator Helios Neo 14, а также обновлённую версию ноутбука Nitro 16. Первый предлагает процессоры Intel Core Ultra (Meteor Lake), второй оснащается чипами Intel Core 14-го поколения (Raptor Lake Refresh). Новинки также предлагают дискретные видеокарты GeForce RTX 40-й серии. Источник изображений: Acer

Источник: 3dnews.ru