Acer представила компактную 3D-камеру SpatialLabs Eyes Stereo для съёмки, трансляций и конференций

Компания Acer представила стереоскопическую камеру SpatialLabs Eyes Stereo Camera специально для тех, кто хочет снимать 3D-фотографии и видео. Новинку можно использовать не только для обычной съёмки 3D-контента, но и в качестве источника сигнала для прямой трансляции в 3D на YouTube и других платформах, а также для 3D-видеозвонков в Teams, Zoom и Google Meet. Источник изображений: Acer

Источник: 3dnews.ru