Acer представила обновлённые ноутбуки Acer Swift Edge 16 и Acer Swift Go 14 на чипах AMD Ryzen 8040

Компания Acer представила обновлённые ноутбуки Acer Swift Edge 16 и Acer Swift Go 14 на базе процессоров AMD Ryzen 8040. В качестве дополнительной опции новинки предлагают дискретные видеокарты начального уровня Radeon 780M и Radeon 760M. Acer Swift Edge 16. Источник изображений: Acer

Источник: 3dnews.ru