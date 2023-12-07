Acer представила первый игровой ноутбук на процессорах AMD Ryzen 8040 — Nitro V 16, который выйдет только весной

Компания Acer первой среди производителей анонсировала игровой ноутбук на базе представленных вчера процессоров AMD Ryzen 8040. Новинка под названием Nitro V 16 ожидается в продаже в США не ранее марта, а в других странах появится в апреле. Стоимость ноутбука будет начинаться с $999 или €1199. Источник изображений: Acer

Источник: 3dnews.ru