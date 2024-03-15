Acer вернула к прибыльности направление ПК и оптимистично смотрит в ИИ-будущее

Acer объявила финансовые результаты четвёртого квартала и всего 2023 года. Кроме того, компания поделилась прогнозами на будущее, в которых она с оптимизмом смотрит на развитие рынка благодаря распространению систем искусственного интеллекта. Источник изображения: Acer

Источник: 3dnews.ru