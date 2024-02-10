Acer выпустит вседорожный электросамокат Predator Extreme стоимостью 1300 евро

Бренд Predator компании Acer в первую очередь известен благодаря мощным игровым ноутбукам, а также мониторам. Однако в скором времени под этой маркой будут выпускаться электрические самокаты. Компания официально представила вседорожный электросамокат Predator Extreme (модель PES017). Производитель впервые сообщил о готовящейся новинке ещё в марте 2023 года. С тех пор компания доработала Predator Extreme, повысив его мощность и запас хода. Источник изображений: Acer

Источник: 3dnews.ru