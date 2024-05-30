Activision оставила Call of Duty: Black Ops 6 без русской озвучки, но это не точно

Вслед за недавней премьерой дебютного трейлера военного шутера Call of Duty: Black Ops 6 от Activision и Treyarch в сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась страница игры — российские фанаты серии напряглись. Источник изображения: Steam (奧、創)
Источник: 3dnews.ru
Вслед за недавней премьерой дебютного трейлера военного шутера Call of Duty: Black Ops 6 от Activision и Treyarch в сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась страница игры — российские фанаты серии напряглись. Источник изображения: Steam (奧、創)