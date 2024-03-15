Adobe почувствовала угрозу со стороны ИИ-стартапов — акции упали на 10 %

Компания Adobe оправдала ожидания аналитиков по итогам I квартала финансового года (завершился 1 марта), но представила слабый прогноз на текущий отчётный период, чем спровоцировала падение своих акций на 10 %. Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru