Adobe представила Project Music GenAI Control: ИИ, меняющий понимание музыкального творчества

Adobe представила инновационный инструмент, знаменующий новую эру в музыкальном искусстве. На мероприятии Hot Pod Summit, проходившем в Бруклине, был анонсирован Project Music GenAI Control — платформа, способная не только генерировать аудиоконтент по текстовому запросу пользователя (например, «весёлая танцевальная музыка» или «грустный джаз»), но и глубоко его кастомизировать. Источник изображения: Adobe

Источник: 3dnews.ru