Adobe закрывает платформу XD после краха сделки по покупке Figma

Компания Adobe откажется от развития платформы для веб-дизайна XD, способного конкурировать с аналогичным сервисом Figma. Эта новость появилась вскоре после того, как стало известно, что Adobe не сможет купить Figma за $20 млрд из-за давления со стороны регулирующих органов Евросоюза и Великобритании. Источник изображения: Adobe

Источник: 3dnews.ru