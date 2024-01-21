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Агентство по охране окружающей среды США заинтересовалось заброшенными десятилетия назад токсичными свинцовыми кабелями

Американский регулятор присвоил высокий приоритет расследованию об использовании телеком-операторами США старых кабелей в свинцовой оболочке. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), Агентство по охране окружающей среды (EPA) запросило встречу с участниками местного рынка телекоммуникационных услуг в связи с тем, что AT&T, Verizon и другие операторы до сих пор не избавились от кабелей, признанных небезопасным ещё в середине прошлого века. В результате делом занялось EPA, которое выявило превышение уровня свинца выше максимально допустимого для безопасности детей, в более чем сотне проб, взятых с мест расположения кабелей в свинцовых оболочках в трёх штатах. Агентство намерено взять дополнительные пробы в других местах. Ассоциация United States Telecom Association (USTelecom), представляющая интересы операторов США, сообщила, что Verizon сотрудничает с EPA. С аналогичным заявлением самостоятельно выступила и AT&T.
Источник: 3dnews.ru

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