Акции Apple близки к обновлению очередного исторического рекорда

После того, как американские монетарные власти вчера признались, что обсуждают возможность снижения ключевой ставки в 2024 году, фондовые индексы и курсы акций многих американских компаний пошли вверх. В случае с Apple это привело к тому, что ценные бумаги завершили торги в среду на отметке $197,96, всего лишь в нескольких десятках центов от исторического максимума. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru