Акции Intel в апреле упали в цене на 31 %, максимально с июня 2002 года

Квартальный отчёт Intel был опубликован в прошлом месяце, реакция рынка на это событие успела себя реализовать, но если рассматривать апрель в целом, то он стал для акций компании худшим месяцем за последние 22 года. Стоимость акций Intel снизилась на 31 %, максимально с июня 2002 года. Источник изображения: Shutterstock

Источник: 3dnews.ru