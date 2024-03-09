Акции Marvell Technology упали после слабого квартального прогноза, но компания намерена отыграться на заказах для ИИ-инфраструктур

Американская компания Marvell Technology, занимающаяся производством процессоров, микроконтроллеров и телекоммуникационных решений, объявила итоги IV квартала и 2024 финансового года, завершившегося 3 февраля 2024 года. Показатели Marvell превысили ожидания аналитиков Уолл-стрит, но акции компании упали в минувшую пятницу после объявления результатов работы и разочаровавшего инвесторов прогноза. Источник изображения: Marvell Technology

Источник: 3dnews.ru