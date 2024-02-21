Акции NVIDIA стали самыми продаваемыми и покупаемыми в США — Tesla осталась позади

Компания NVIDIA за прошедшее с начала года время обошла Amazon и Alphabet по величине капитализации, заняв третье место на фондовом рынке США по этому показателю, уступая только Apple и Microsoft. Более того, за предыдущие 30 торговых сессий ценные бумаги NVIDIA обошли по активности оборота акции Tesla, став самыми продаваемыми и покупаемыми на фондовом рынке США. Источник изображения: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru