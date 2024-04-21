Акции технологических компаний показали снижение — Nvidia потеряла 10 %

Фондовые рынки США пережили крупнейший спад с октября 2022 года: инвесторы отказались от ставок на отрасль искусственного интеллекта и покупки рискованных активов в преддверии квартальных отчётов технологических компаний, которые ожидаются на следующей неделе, пишет Financial Times. Источник изображения: Tumisu / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru