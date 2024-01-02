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Акции технологических компаний с лихвой отыграли спад 2022 года

Акциям технологических компаний удалось восстановиться после катастрофического 2022 года и поднять отраслевой индекс Nasdaq до одного из самых высоких показателей за последние два десятилетия. Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com
Источник: 3dnews.ru

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