Акции технологических компаний с лихвой отыграли спад 2022 года

Акциям технологических компаний удалось восстановиться после катастрофического 2022 года и поднять отраслевой индекс Nasdaq до одного из самых высоких показателей за последние два десятилетия. Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com
Источник: 3dnews.ru
Акциям технологических компаний удалось восстановиться после катастрофического 2022 года и поднять отраслевой индекс Nasdaq до одного из самых высоких показателей за последние два десятилетия. Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com