Акции Tesla ушли в крутое пике — у Маска нет плана по выходу из кризиса

Заявления представителей Tesla на квартальной отчётной конференции постепенно сложились в мозаику, которая демонстрировала инвесторам не самую благоприятную для компании конъюнктуру с отсутствием в обозримой перспективе новых моделей и ухудшающимися финансовыми показателями в настоящем. На этом фоне акции автопроизводителя упали в цене на 12 %, а всего с начала года они просели на 26,5 %. Источник изображения: Tesla

Источник: 3dnews.ru