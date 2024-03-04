Акции TSMC на волне ИИ-бума достигли максимума за 30 лет

Публикация квартального отчёта NVIDIA в прошлом месяце породила новую волну интереса к акциям компаний, задействованных в процессе выпуска ускорителей вычислений, на которых строятся востребованные рынком системы искусственного интеллекта. Эту неделю акции TSMC начали ростом на 5,2 % до максимального с 1994 года уровня. Источник изображения: TSMC

Источник: 3dnews.ru