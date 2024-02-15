Акции TSMC взлетели на 9,8 % на фоне общего энтузиазма в полупроводниковом секторе

Компания NVIDIA оказалась не единственным эмитентом, чьи ценные бумаги активно растут в последние недели на фоне энтузиазма инвесторов, вызванного развитием систем искусственного интеллекта. После новогодних каникул на Тайване торги возобновились утром, котировки акций TSMC сразу же взлетели на 9,8 %, обновив рекорд дневного прироста, ранее установленный в июле 2020 года. Источник изображения: TSMC

Источник: 3dnews.ru