Акционеры Yandex одобрили продажу «Яндекса»

Акционеры нидерландской Yandex N.V. на внеочередном общем собрании подавляющим большинством голосов одобрили сделку по продаже бизнеса группы компаний «Яндекс» и связанные с этим изменения в структуре корпоративного управления. Источник изображения: Bekzhan Talgat / Unsplash

Источник: 3dnews.ru