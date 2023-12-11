«Аквариус» представил серверы серии Т50 AC с чипами Intel Xeon Ice Lake-SP

Компания «Аквариус», российский производитель оборудования корпоративного класса, анонсировала серверы семейства Aquarius T50 AC, которые, по словам создателей, подойдут корпоративным заказчикам, провайдерам услуг и HPC-площадкам. В основу устройств легли процессоры Intel Xeon Ice Lake-SP. Дебютировали модели Aquarius T50 D110AC, Aquarius T50 D120AC, Aquarius T50 D212AC и Aquarius T50 D224AC. Они предназначены для решения широкого круга задач, таких как виртуализация, построение гиперконвергентных и облачных сред, развёртывание СУБД, а также сервисов хранения и обработки информации.

Источник: 3dnews.ru