«Аквариус» создаст операционную систему на базе Android для российских смартфонов и планшетов

Российский производитель электроники «Аквариус» начал разработку собственной мобильной операционной системы (ОС) на основе Android для потребительского, государственного и коммерческого секторов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди разработчиков операционных систем. Компания планирует внести свою ОС в реестр Минцифры, что позволит ей получать преференции на госзакупках и налоговые льготы. Источник изображения: «Аквариус»

Источник: 3dnews.ru