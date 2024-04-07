Alafia AI выпустила моноблок с 128-ядерным процессором Ampere Altra и двумя видеокартами Nvidia RTX

Стартап Alafia AI, специализирующийся на выпуске устройств для обработки медиаизображений, представил рабочую станцию Alafia Aivas SuperWorkstation в формфакторе моноблока, оснащённую 128-ядерным процессором Ampere Altra и двумя профессиональными видеокартами Nvidia RTX. Источник изображения: Alafia AI

Источник: 3dnews.ru