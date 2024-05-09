Alibaba представила большую языковую модель, которая отчасти превзошла GPT-4

Компания Alibaba Cloud анонсировала выпуск улучшенной версии своей большой языковой модели Qwen2.5. Новая нейросеть продемонстрировала превосходство над GPT-4 от OpenAI по некоторым параметрам, таким как логические рассуждения и понимание текста. Источник изображения: Alibaba Cloud

Источник: 3dnews.ru