Alma Linux 8.9 && Oracle Linux 8.9

Третьей по счету после выхода Red Hat Enterprise Linux вышла Alma Linux 8.9.

Дистрибутив примечателен тем, что решил отойти от клонирования 1 в 1 после того, как Red Hat решила ввести запрет на редистрибьюцию и не вступать в ассоциацию OpenELA. В дистрибутиве присутствует репозиторий, в котором размещены пакеты, отличающиеся от Red Hat Enterprise Linux — Synergy. И одно из достопримечательностей репозитория — окружение Pantheon из ElementaryOS.

Список изменений аналогичен списку изменений в Red Hat Enterprise Linux 8.9

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И последним дистрибутивом Enterprise Linux 8.9, который вышел в этот раз, стал Oracle Linux. Однако при этом стоит учесть, что Oracle занимается развитием своего ядра Unbreakable Enterprise Kernel R7, в котором функционал из новых ядер доступен быстрее, а также занимается развитием прикладных продуктов для Oracle Linux, таких как VirtualBox, а по совместительству и для RHEL.

Oracle является членом ассоциации производителей Enterprise Linux OpenELA. Дистрибутив полностью бинарно совместим с RHEL 9.3 и занимает на данный момент позицию обеспечения совместимости таковой и в дальнейшем. Примечательно что Oracle имеет самый большой стаж среди RHEL-подобных — приблизительно 17 лет.

Изменения также аналогичны изменениям в Red Hat Enterprise Linux 8.9.

Скачать DVD можно здесь

Источник: linux.org.ru