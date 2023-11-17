Alma Linux 9.3

Вышел дистрибутив AlmaLinux 9.3.

Дистрибутив примечателен тем, что решил отойти от клонирования 1 в 1 после того, как Red Hat решила ввести запрет на редистрибьюцию и не вступать в ассоциацию OpenELA. В дистрибутиве присутствует репозиторий, в котором размещены пакеты, отличающиеся от Red Hat Enterprise Linux — Synergy. И одно из достопримечательностей репозитория — окружение Pantheon из ElementaryOS.

Список изменений аналогичен списку изменений в Red Hat Enterprise Linux 9.3.

Источник: linux.org.ru