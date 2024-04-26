Alphabet объявила о первых в своей истории дивидендах, акции выросли в цене на 11,4 %

Главной новостью квартальной отчётной конференции Alphabet стало принятое решение о выплате дивидендов в размере $0,20 за акцию и готовности владельца Google потратить $70 млрд на выкуп акций. Курс последних после этого вырос на 11,4 %, когда основная торговая сессия в США уже завершилась. Источник изображения: Google News

Источник: 3dnews.ru