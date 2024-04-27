Alphabet снова стоит дороже $2 трлн — таких компаний всего четыре

Материнский холдинг Alphabet корпорации Google не зря называют интернет-гигантом: по итогам вчерашней торговой сессии капитализация компании впервые удержалась на уровне более $2 трлн, закрепив за ней статус четвёртой по величине компании в мире после Microsoft, Apple и Nvidia. Источник изображения: Unsplash, Pawel Czerwinski

Источник: 3dnews.ru