Alpine Linux 3.20.0

Выпущена версия 3.20.0 дистрибутива Alpine Linux с начальной поддержкой 64-битного RISC-V. Другие важные изменения включают обновления GNOME 46, KDE Plasma 6 и замену Redis на Valkey в связи с принятием Redis модели несвободной лицензии. Дополнительная информация об этом выпуске — в примечаниях к выпуску.

Alpine Linux — минималистичный дистрибутив, построеный на основе musl libc и busybox, что делает его небольшим и очень ресурсоэффективным. Для контейнера требуется не более 8 МБ, а для минимальной установки на диск около 130 МБ памяти. При этом дистрибутив поддерживает различные процессорные архитектуры, включая x86_64, x86, aarch64, armv7, ppc64le и другие.

В дистрибутиве имеется свой пакетный менеджер apk. Cистема инициализации — OpenRC.

Источник: linux.org.ru