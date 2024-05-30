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Альт Виртуализация 10.2

Доступен очередной выпуск дистрибутива «Альт Виртуализация» 10.2 на 10 платформе (ветка p10 Aronia).
Сборка подготовлена для x86_64 и AArch64.

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В новом образе:

  1. Системное окружение на базе ядра Linux un-def-6.1.85 и systemd 249.17.
  2. PVE 7.4:
  • Тёмная тема веб-интерфейса.
  • Сортировка виртуальных машин и контейнеров по имени.
  • Расширение возможности планировщика ресурсов кластера CRS.
  1. OpenNebula 6.2:
  • Система контейнерной виртуализации LXC.
  • Тёмная тема интерфейса.
  • Возможность отключения Зон.

Подробно в рассылках: altlinux-announce-ru@ community@

Состав дистрибутива

Сайт загрузки

Источник: linux.org.ru

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