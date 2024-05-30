Доступен очередной выпуск дистрибутива «Альт Виртуализация» 10.2 на 10 платформе (ветка p10 Aronia).
Сборка подготовлена для x86_64 и AArch64.
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В новом образе:
- Системное окружение на базе ядра Linux un-def-6.1.85 и systemd 249.17.
- PVE 7.4:
- Тёмная тема веб-интерфейса.
- Сортировка виртуальных машин и контейнеров по имени.
- Расширение возможности планировщика ресурсов кластера CRS.
- Система контейнерной виртуализации LXC.
- Тёмная тема интерфейса.
- Возможность отключения Зон.
Подробно в рассылках: altlinux-announce-ru@ community@
Источник: linux.org.ru