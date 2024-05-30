Доступен очередной выпуск дистрибутива «Альт Виртуализация» 10.2 на 10 платформе (ветка p10 Aronia).

Сборка подготовлена для x86_64 и AArch64.

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В новом образе:

Системное окружение на базе ядра Linux un-def-6.1.85 и systemd 249.17. PVE 7.4:

Тёмная тема веб-интерфейса.

Сортировка виртуальных машин и контейнеров по имени.

Расширение возможности планировщика ресурсов кластера CRS.

Система контейнерной виртуализации LXC.

Тёмная тема интерфейса.

Возможность отключения Зон.

Подробно в рассылках: altlinux-announce-ru@ community@

Состав дистрибутива

Сайт загрузки

Источник: linux.org.ru