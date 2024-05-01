Amarok 3.0 «Castaway»

Впервые с 2018 года состоялся новый стабильный релиз музыкального плеера Amarok. Это первая стабильная версия, основанная на Qt5/KDE Frameworks 5.

Путь к версии 3.0 был долгим. Большая часть работы по портированию на Qt5/KF5 проделана ещё в 2015 году, после чего последовала медленная полировка и доведение до ума, то останавливаясь, то вновь продолжая. Альфа-версия 3.0 вышла в феврале 2001 и использовалась многими людьми, равно как и ночные сборки git master, доступные в различных дистрибутивах. Теперь, в последние несколько месяцев были предприняты все усилия, необходимые для подготовки полноценного релиза.

В ближайшие месяцы можно ожидать минорных релизов с небольшими исправлениями и дополнениями по мотивам как новых, так уже существующих отчётах об ошибках и feature request’ах. Работа над портированием Amarok на Qt6/KDE Frameworks 6 начнётся в ближайшие несколько месяцев, дабы получить пригодную к использованию версию до конца 2024 года.

Поскольку перенос скриптового фреймворка с QtScript на QJSEngine всё ещё находится в процессе работы, предыдущие скрипты Amarok 2.x зачастую не совместимы с новой версией. Документация по API скриптов на вики сообщества также частично устарела. Кроме того, из-за несовместимости и прочих проблем загрузка скриптов в KNewStuff пока отключена. Работа по поддержке скриптов будет проведена после выхода версии с Qt6/KF6, пригодной для использования. Также несколько устарела информация на сайте и статьях в вики сообщества, написанная в основном более десяти лет назад. Некоторая работа по обновлению и приведению в порядок документации будет проведена в течении следующих нескольки месяцев.

Источник: linux.org.ru